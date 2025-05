Kto wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich? Rafał Trzaskowski osiągnął najlepszy wynik, ale o sukcesie nie ma mowy. Przeciwnie. 30,8 proc. dla kandydata Koalicji Obywatelskiej przy 29,1 proc. dla kandydata popieranego przez PiS to różnica minimalna. Ale nie to jest największym problemem prezydenta Warszawy. Jeżeli prawie 22 proc. dostali kandydaci skrajnej prawicy, a może się okazać, że w badaniu exit poll są niedoszacowani, to scenariusz na drugą turę jest jednoznaczny: o wyborze nowego prezydenta zdecydują wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna.

Reklama

Wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem Polski

Wyborcy skrajnej prawicy zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem Polski. Trudno oczekiwać, że za dwa tygodnie stracą zainteresowanie wyborami, tym bardziej że liderzy Konfederacji mówili wcześniej wprost: „Każdy tylko nie Trzaskowski” (Krzysztof Bosak) i „Nie możemy pozwolić na to, żeby te sukinsyny miały pełnię władzy w naszym kraju” (Ewa Zajączkowska-Hernik). Wskazanie więc jest jednoznaczne. Jeśli będzie ono równie mocne przed 1 czerwca, to Trzaskowski będzie miał duży problem. I poparcie w niedzielny wieczór Szymona Hołowni niewiele tu pomoże. Podobnie jak Magdaleny Biejat. Kandydat Trzeciej Drogi i kandydatka Lewicy osiągnęli słabe wyniki (4,8 proc. i 4,1 proc.) i jako reprezentanci koalicji rządzącej pokazują, że również rząd nie cieszy się dziś poparciem. I tu jest problem zasadniczy.

Rząd Donalda Tuska nie pomógł Rafałowi Trzaskowskiemu

Rafałowi Trzaskowskiemu ciąży u szyi rząd Donalda Tuska. Jeśli w kwietniu w badaniu CBOS aż 51 proc. wyborców wskazało, że ich stosunek do premiera Donalda Tuska jest negatywny, a 40 proc. wyraziło niezadowolenie wobec rządu, 34 proc. zadowolenie, 22 proc. obojętność, a poparcie dla rządu spada, to widać, że koalicja rządząca mocno traci popularność.