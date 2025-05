Jak wynika z drugiego badania late poll z 90 proc. komisji wyborczych, Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,2 proc. głosów. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał natomiast 29,7 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż głosi, że kandydat Konfederacji zdobył 14,5 proc. głosów, zaś lider Konfederacji Korony Polskiej zapewnił sobie poparcie 6,3 proc. głosujących.

Jak zmieniły się wyniki czołowych kandydatów, jeśli porównać wyniki sondaży drugiego late poll oraz exit poll? Rafał Trzaskowski zyskał 0,4 pkt. proc., Karol Nawrocki zyskał 0,6 pkt., Sławomir Mentzen stracił 0,9 pkt., a Grzegorz Braun zyskał 0,1 pkt.

Według uaktualnionego late poll Ipsos, w pierwszej turze wyborów prezydenckich dalsze miejsca zajęli (w nawiasach różnica poparcia między sondażami late i exit): marszałek Sejmu Szymon Hołownia (4,9 proc., +0,1 pkt. proc.), współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg (4,8 proc., -0,4 pkt.), wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (4,1 proc., bez zmian), była posłanka PPS Joanna Senyszyn (1,4 proc., +0,1 pkt.), dziennikarz Krzysztof Stanowski (1,3 proc., bez zmian), poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak (0,8 proc., bez zmian), ekonomista Artur Bartoszewicz (0,5 proc., bez zmian), dziennikarz Maciej Maciak (0,4 proc., bez zmian) oraz kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch (0,1 proc., bez zmian).

Żaden z kandydatów nie przekroczył 50 proc. poparcia, co oznacza, że konieczna będzie druga tura. Jej termin jest precyzyjnie określony w Konstytucji – musi się ona odbyć 14 dni po pierwszym głosowaniu. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się więc w niedzielę 1 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z 30 na 31 maja i potrwa aż do zakończenia głosowania.