Wybory prezydenckie 2025: Łatwiej będzie chyba w koalicji

Paradoksalnie łatwiej będzie Trzaskowskiemu, jeśli chodzi o realizację polityki w ramach samej koalicji. Ma już poparcie Hołowni. Może zawalczyć o poparcie Magdaleny Biejat, która nie poparła go co prawda od razu, ale zapowiedziała rozmowę. Może nawet spróbować zawalczyć o wsparcie Adriana Zandberga, chociaż będzie to chyba niewykonywalne. Może swoich koalicjantów ściągnąć na zapowiadany od wielu tygodni marsz 25 maja. Ale problemu z polityczną kwadraturą koła to nie rozwiąże. Przed sztabowcami Trzaskowskiego prawdziwe wyzwanie.