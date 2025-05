„Tusk nie zdołał zrealizować wielu obietnic wyborczych, częściowo dlatego, ponieważ urzędujący konserwatywny prezydent Andrzej Duda wetował ustawy rządu, ale także przez podziały wewnątrz koalicji w kwestiach takich jak aborcja i związki partnerskie” - pisze BBC.



„Zwycięstwo Trzaskowskiego usunęłoby (przeszkodę w postaci) prezydenckiego weta, ale Nawrocki byłby prawdopodobnie nawet trudniejszą przeszkodą niż Duda” - ocenia brytyjski nadawca.



Wybory prezydenckie w Polsce. BBC wskazuje powód do zmartwienia dla Rafała Trzaskowskiego

BBC zauważa, że Nawrocki mówił w Gdańsku do swoich wyborców, że Tusk musi być powstrzymany przed zdobyciem całej władzy w Polsce. Korespondent stacji w Warszawie, Adam Easton odnotowuje, że Nawrocki zwrócił się do dwóch „skrajnie prawicowych kandydatów – Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna”, by „uratowali Polskę” przed Tuskiem (w rzeczywistości Nawrocki zwracał się bezpośrednio jedynie do Mentzena – red.).



„Nawrocki był nieznany w skali ogólnokrajowej, gdy PiS wybrał go na kandydata (na prezydenta). Ale (...) PiS jest skuteczny w mobilizowaniu swoich wyborców” - czytamy w korespondencji.



„Powodem do zmartwienia dla Trzaskowskiego są lepsze od oczekiwań wyniki skrajnie prawicowych kandydatów, ponieważ wielu ich zwolenników nie zagłosuje na niego” - pisze BBC.