Sprawa z mieszkaniem przejętym od pana Jerzego najwidoczniej zmobilizowała wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Zmobilizowała, by bronić Karola Nawrockiego. Nie zmobilizowała za to najwyraźniej wyborców liberalnych, aby głosowali na kandydata, który ma największe szanse, by Karola Nawrockiego pokonać. Głosy wyborców liberalnych podzieliły się w taki sposób, że Rafał Trzaskowski – według badania exit poll – ledwie pokonał kandydata PiS. 30,8 proc. do 29,1 proc. poparcia to nie jest miażdżące zwycięstwo. To jest zwycięstwo o włos, które w ostatecznych wynikach może wyglądać zupełnie inaczej, łącznie ze zmianą lidera.

Kto „odpalił” temat mieszkania Karola Nawrockiego?

Przed 18 maja wielokrotnie przecieraliśmy oczy ze zdumienia, obserwując, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą całą sytuację. Politycy PiS mówili o „ataku na Karola Nawrockiego", mówili o „kłamstwach", „bojowych nastrojach w partii", a nawet sugerowali, że Rafałowi Trzaskowskiemu kampania idzie tak źle, że „odpalił ten temat". Problem w tym, że – jak pamiętamy – ten temat odpalił sam Karol Nawrocki podczas jednej z debat, kiedy powiedział, że ma jedno mieszkanie. Nawrocki nawiązał do tego w odpowiedzi na pytanie od Magdaleny Biejat o jego stosunek do podatku katastralnego.

Ostatecznie wszelkie zabiegi zmierzające do umniejszenia całej sprawy w oczach wyborców powiodły się. Wyborcy konserwatywni uwierzyli, że Nawrocki ma czyste sumienie, i poparli kandydata, który złożył podczas debaty fałszywą deklarację. Jest to zaskakujące i jednocześnie – paradoksalnie – całkowicie zrozumiałe. Zaskakujące, bo wyborcy PiS to w dużej mierze starsze osoby, które potrzebują opieki lub konserwatywni młodzi, którzy hołdują zasadom uczciwości. Jednak całkowicie zrozumiałe, ponieważ przekaz partyjny szeroko poniósł komunikat, że Karol Nawrocki tak naprawdę pomagał panu Jerzemu, a swoją wspaniałomyślność ostatecznie przypieczętował podarowaniem mieszkania na cele charytatywne. Żelazny elektorat nie zawiódł.