Idąc w kierunku wyborców Konfederacji, ani Trzaskowski, ani Nawrocki nie zyskali, za to doprowadzili do ponad 20 proc. poparcia dla skrajnej prawicy

Sam Nawrocki również. Po słabej kampanii, w której poległ na kawalerce, co może mu znacznie utrudnić przyciągnięcie nowych wyborców w drugiej turze, prezes IPN też nie ma się szczególnie z czego cieszyć.

Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki popełnili też – jak wydaje się po pierwszej analizie exit poll – błąd, próbując kłaniać się elektoratowi skrajnej prawicy. Szczególnie widać to w przypadku Trzaskowskiego, który sam na straszeniu migracją (zawieszenie prawa do azylu), wojną, ukraińską nawałą nic nie zyskał. Za to wprowadził tę ksenofobiczną agendę do mainsteramu.

Jak się okazało, zyskali na tym Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Wspólnie z Braunem dostali głos co piątego wyborcy. To oszałamiający sukces skrajnej prawicy i dzwonek alarmowy dla polskiej demokracji.

Braun, jak się okazuje, stał się beneficjentem licznych debat, które zdominowały kampanię prezydencką tej wiosny. Nie niepokojony przez prowadzących wygłaszał życzliwe dla Rosji, antysemickie i skrajnie szowinistyczne tyrady, wysyłając do społeczeństwa sygnał, że z takimi poglądami wcale nie trzeba się już kryć, że coś, co gdzieś tam funkcjonowało na końcu internetu, teraz jest językiem, którym można mówić w kampanii wyborczej.

Nawrocki nie ucieknie od kwestii swej kawalerki. Trzaskowski od kilku trudnych pytań również

Dopiero teraz, przed drugą turą, wchodzimy w fundamentalny spór o to, jaką Polskę będą reprezentowali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Wynik pierwszej tury nie unieważnia jednak problemów, które przed tymi, którzy przeszli do drugiej tury, pojawiły się w czasie kampanii. Najwięcej ma ich Nawrocki, ponieważ historia jego znajomości z panem Jerzym i warunków „pomocy” dla starszego pana, nie jest zamknięta. Podobnie jak jego relacje z różnymi nieciekawymi postaciami, które spotkał na swej drodze życiowej. Ale również Rafał Trzaskowski nie ucieknie od pytań – innego zupełnie kalibru niż sprawa kawalerki, ale jednak – o budzące niesmak kampanie negatywne wymierzone w jego przeciwników pod pozorem kampanii profrekwencyjnych. Dotychczasowe oświadczenia jego sztabu wcale tematu nie zamykają. Podobnie wsparcie ze strony rządu i mediów publicznych, choć nieporównywalne do hucpy z 2020 roku na korzyść Andrzeja Dudy, również pozostawia wiele do życzenia w przypadku sił politycznych, które obiecywały lepsze standardy w polityce.

Kampania wyborcza zaczyna się więc na nowo, a obaj faworyci ledwo stoją na nogach.