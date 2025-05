Europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej, kandydat w wyborach prezydenckich Grzegorz Braun Foto: PAP/Szymon Pulcyn

- Chciałbym to jeszcze raz podkreślić, bo mówiłem to może 1500 razy na kolejnych spotkaniach, ale ponieważ dalece nie wszystkie nasze spotkania zaszczycane były obecnością jakichkolwiek mediów i nasz przekaz dalece niekompletnie był relacjonowany, jeśli w ogóle, więc powtórzę, to z naciskiem: szeroki front gaśnicowy, nie ja, Grzegorz Braun, nie mój sztab, nie działacze, (...) nie tylko Konfederacja Korony Polskiej (...), nie tylko nasza partia. Szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy - oświadczył Braun.

Wyszliśmy z lasu na pole, oby to było pole grunwaldzkie dla nas, a dla przeciwnika oby to się właśnie tak skończyło, jak pod Grunwaldem. Grzegorz Braun

Kontynuował, że ma na myśli prawicę, która jest „prawdziwie antysystemowa, a nie dryfuje ku centrum”, która jest „prawdziwie wolnościowa, a nie rozmienia na drobne kanonicznego zestawu postulatów wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej” oraz jest „prawdziwie narodowa, a nie eurokołchozowa” i katolicka.

- Ten szeroki front gaśnicowy właśnie się niniejszym zdefiniował, ujawnił się. Wyszliśmy z lasu na pole, oby to było pole grunwaldzkie dla nas, a dla przeciwnika oby to się właśnie tak skończyło, jak pod Grunwaldem - mówił deputowany do Parlamentu Europejskiego.