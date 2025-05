Jan Maria Jackowski: Karol Nawrocki to samiec alfa, ma postawę walczącą

Oceniając kampanię Trzaskowskiego Jackowski stwierdził, że osłabił ją „punkt zwrotny”, jakim była debatą w Końskich, a także niezbyt udane występy kandydata KO w debatach w ogóle. W przeciwieństwie do niego, Karol Nawrocki – choć, jak zauważył Jackowski, nie zawsze mówił precyzyjnie – potrafił według komentatora zaprezentować się jako silny i zdeterminowany kandydat. - Można go lubić, nie lubić, akceptować, nie akceptować, ale jednak jest to silny samiec alfa, który po prostu wie, że walczy o bardzo wysoką stawkę. Ma postawę walczącą – podkreślił Jackowski.

Były senator przypomniał, że Nawrocki to były pięściarz, co – jego zdaniem – znajduje odbicie w jego postawie kampanijnej. - Karol Nawrocki przez cztery godziny stał uśmiechnięty (…) był już tak wytrenowany, że uśmiechał się nawet w sytuacjach, gdzie musiał się uśmiechać, bo zawsze obawiał się, że z boku któraś kamera może mu zrobić zdjęcie – tak Jackowski ocenił to, jak Nawrocki prezentował się w debatach..

Jackowski dodał też, że sztab Rafała Trzaskowskiego „trochę wystrzelał się z amunicji”, zbyt wcześnie uruchamiając temat mieszkania Nawrockiego. Jego zdaniem, wątek ten powinien zostać wykorzystany w drugiej turze. Zamiast tego został „odpalony”, bo uznano, że kandydat PiS-u nie ma nawet pełnego poparcia własnej partii i łatwo go będzie osłabić. - I sądzę, że tutaj popełniono błąd taktyczny i strategiczny, nawet jeżeli chodzi o przebieg tej kampanii – ocenił.

(Grzegorz Braun) To jest kandydat, który gra na bardzo niebezpiecznych emocjach. Jego przekaz balansuje na granicy radykalizmu i prowokacji, a mimo to zdobywa uznanie w określonych kręgach społecznych Jan Maria Jackowski, były senator

Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun? Jackowski: Mamy do czynienia z sygnałem ostrzegawczym

Jan Maria Jackowski odniósł się też do wyników pozostałych kandydatów, wskazując szczególnie na Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. Obaj politycy – jego zdaniem – osiągnęli rezultaty, które można uznać za niepokojące z punktu widzenia stabilności sceny politycznej.