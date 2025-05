Błaszczaka zapytano także o to, czy Polsce pojawi się J.D. Vance, wiceprezydent USA. - Proszę o chwilę cierpliwości. Wszystko ma swoje tempo – nasze działania związane z przekonywaniem Polaków do tego, że Karol Nawrocki jest najlepszym kandydatem – powiedział wiceprezes PiS. - On gwarantuje rozwój naszego kraju, wyrzucenie do kosza paktu migracyjnego, Zielonego Ładu, gwarantuje wzmocnienie obronności poprzez realizację programu, który został rozpoczęty za czasów rządów PiS – dodał.

Wiceprezes PiS po pierwszej turze wyborów prezydenckich: Karol Nawrocki ma dziś silną pozycję polityczną na prawicy

Mówiąc o wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich, Błaszczak stwierdził, że jest usatysfakcjonowany rezultatem, jaki osiągnął Karol Nawrocki. Zaznaczył jednak, że „nie czuje smaku zwycięstwa”. - Jest satysfakcja, chociażby z tego powodu, że Rafał Trzaskowski (...) jest w wielkiej polityce od wielu lat, a w zasadzie jego wynik jest niemal identyczny z wynikiem Karola Nawrockiego - powiedział Błaszczak. - Proszę pamiętać, że o Karolu Nawrockim szeroka opinia publiczna jeszcze rok temu niewiele wiedziała, a dziś Karol Nawrocki ma silną pozycję polityczną na prawicy. Jeżeli popatrzymy na to, jakie są możliwości pozyskania poparcia, to Karol Nawrocki ma duże możliwości - dodał.

Wybory prezydenckie 2025: Jak głosowali Polacy w pierwszej turze?

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której wystartowało 13 kandydatów.

Wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych wskazują, że Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał natomiast 29,54 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż głosi, że Sławomir Mentzen – kandydat Konfederacji – zdobył 14,8 proc. głosów, zaś lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zapewnił sobie poparcie 6,34 proc. głosujących.