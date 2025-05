Jarosław Kaczyński: Jest lepiej niż było w planie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował wyniki exit poll pierwszej tury wyborów prezydenckich, według których „obywatelski” kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, nieznacznie, bo niespełna o 3 pkt. proc., przegrał z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Koalicji Obywatelskiej.



Reklama

Kaczyńskie stwierdził, że jest „bardzo zadowolony”, bo wynik, jaki osiągnął Nawrocki, jest „lepszy, niż było w planie".



Prezes PiS skrytykował poparcie, które osiągnęli kandydaci reprezentujący rządzącą koalicję.

- Ledwie 40 procent na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość - mówił Kaczyński. Przytoczył sowa Szymona Hołowni, który uznał, że ten wynik jest "żółtą kartką dla koalicji". - To jest czerwona kartka - skwitował.