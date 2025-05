...no właśnie okazało się, że sprawa kawalerki w Gdańsku Nawrockiemu nie zaszkodziła, a raczej zmobilizowała wokół niego wyborców.

Nie wiemy do końca, jak to zadziałało. Nie wiemy do końca co by było, gdyby nie było tej sprawy, jaki wtedy byłby np. wynik Brauna. Zobaczymy w II turze jak będą wyglądały przepływy wyborców. Prawda jest też taka, że sprawa mieszkania to nie jest jedyny problem, jaki ma Polska. Ludzie głosują też na podstawie szeregu innych czynników. I być może te 20 lat niechęci, takiego czy innego podejścia do poszczególnych grup wyborców, to nie jest rzecz, którą jedna wyłudzona kawalerka może zmienić.



Zaskoczeniem jest wynik Grzegorza Brauna. O czym świadczy tak dobry wynik tego kandydata?

To są wybory drugorzędne, czyli wybory, które nie potrzebują aż tak wiele. W wyborach drugorzędnych kandydaci radykalni mają większe szanse, bo się wyróżniają. To jest też kwestia prowadzonej kampanii. Mnie się zdarzyło ostatnio być w kilku miejscach w kraju – i w górach Braun był widoczny słabiej niż Nawrocki, ale był, a np. na Pomorzu, w wiejskich gminach, to był Nawrocki i Braun, tak jakby to głównie oni rywalizowali ze sobą. Po prostu kampanię trzeba prowadzić intensywnie.



A Magdalena Biejat i Szymon Hołownia? Ich wyniki, dużo słabsze niż wyniki ich partii w 2023 roku świadczą chyba o tym, że obecność w koalicji rządzącej jest dla nich kosztowna.

Ale w porównaniu z Magdaleną Ogórek (kandydatka SLD w 2015 roku) czy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, albo Adamem Jarubasem (kandydaci PSL w 2020 i 2015 roku), są to wyniki dwa razy lepsze. Widać, że to nie jest dyscyplina, która służy mniejszym partiom będącym w rządzie. Wyrazem osłabienia PO-PiS jest to, że mimo wszystko, w tak trudnych warunkach, udało im się uzyskać wynik lepszy niż kandydatom o podobnym statusie w podobnych wyborach.