Rafał Trzaskowski dziękuje i przeprasza. Pierwszy wpis od wystąpienia w sztabie

Według ostatecznych danych, podanych przez PKW, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie 49,11 proc. wyborców. Popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów.

Rafał Trzaskowski dziękuje i przeprasza

„DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali” - napisał w poniedziałkowym wpisie Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski podziękował też „za (...) obecność na wiecach, za wszystkie życzliwe słowa, za wszystkie wspólnie zdjęcia, uściśnięte dłonie, za okrzyki wsparcia” oraz „za każdy wywieszony baner, za każdy transparent”. Trzaskowski skierował też do wyborców podziękowania za to, że „uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę”.

Trzaskowski przeprosił za to, że nie udało mu się przekonać do jego wizji Polski większości obywateli. „Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie” - napisał.