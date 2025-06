Radio Zet przedstawiło wyniki sondażu ośrodka Opinia24 przeprowadzonego 23-26 maja metodą wywiadów telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków.

Sondaż: KO na czele, PiS drugi, Trzecia Droga poza Sejmem

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, w którą odbyły się wybory prezydenckie, wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska uzyskując 32 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 30 proc. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja, na którą głosuje 16 proc.

Gdyby PSL i Polska 2025 nadal startowały w formule koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga, wówczas komitet taki nie wszedłby do Sejmu – chce bowiem głosować na niego 6 proc. wyborców, a to mniej, niż wynosi próg wejścia do parlamentu dla koalicji (8 proc.).