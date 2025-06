- Naprawdę był to kandydat, który w wielu sprawach miał inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość - mówił Szefernaker. - Współpracował też z wieloma osobami, które, myślę, w kampanię innego kandydata by się nie zaangażowały. Z drugiej strony umieliśmy to pogodzić z poparciem największej partii opozycyjnej w Polsce. Ta współpraca wyglądała bardzo dobrze – mówił były wiceszef MSWiA.

Czy Jarosław Kaczyński zasugerował Karolowi Nawrockiemu, by ten zatrudnił w kancelarii Marka Kuchcińskiego?

Na pytanie o Marka Kuchcińskiego, o którym media pisały, powołując się na słowa Przemysława Wiplera, że miał zostać przedstawiony Karolowi Nawrockiemu jako osoba, która „przyda mu się w kancelarii” Szefernaker odrzekł, że „nie słyszał o takiej propozycji”. Media podały, że kandydaturę Kuchcińskiego miał podsunąć Nawrockiemu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według ustaleń „Newsweeka” Karol Nawrocki miał odmówić.

- W ciągu ostatnich dni odbyłem wiele rozmów z panem prezydentem elektem, także z liderami Prawa i Sprawiedliwości, i pierwszy raz słyszę o takiej propozycji. Uważam, że to pan prezydent powinien informować. Spekulacje medialne bardzo często bywają nieprawdziwe – podsumował te doniesienia Szefernaker.

Jak będą układać się relacje Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska?

Paweł Szefernaker był też pytany o relacje z rządem. - Chcielibyśmy, żeby były dobre – powiedział Szefernaker. Dopytywany o to, czy wyobraża sobie to po tym, co działo się w kampanii wyborczej, stwierdził: - Po tym, co się działo przez ostatnie miesiące nie wyobrażałbym sobie dobrych relacji sztabu Karola Nawrockiego z telewizją TVN, a mimo to jestem tutaj, odpowiadam na pana pytania, z szacunku do ludzi, do Polaków, którzy oglądają pana stację.