Polityk zapytany został także, czy PiS prowadzi już rozmowy z Konfederacją na temat przyszłej koalicji. Jak zaznaczył polityk, to rola liderów partii. - Mamy liderów partii, liderów klubu, to oni mają legitymację do tego, żeby rozmowy konkretne prowadzić. Oczywiście że mamy swoje relacje (z politykami Konfederacji - red.), mamy relacje osobiste, relacje zawodowe. To na pewno pomaga w budowaniu ewentualnej koalicji - powiedział.

- Kiedy pojawi się realna szansa na horyzoncie, żeby odsunąć Donalda Tuska i całą tę koalicję, która obecnie Polską rządzi, to nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński z niej skorzysta. Wydaje mi się też, że skorzysta z niej Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i inni liderzy na prawicy, którzy się pojawiają, aby przejąć władzę - powiedział Szczucki. - Ale przejąć władzę po to, by odsunąć to zło, które w tej chwili Polską rządzi – dodał.

Szczucki: Pojawiają się bardzo silne głosy, żeby wymienić premiera Tuska

Poseł PiS przyznał także, że obecnie nie widzi większości w Sejmie do skrócenia kadencji. Dodał jednak, że są duże tarcia w obozie rządzącym.

- Pojawiają się bardzo silne głosy, żeby wymienić premiera. Przecież Michał Kamiński nie zostawia na nim suchej nitki. Ja nawet się zastanawiałem, czy chwilę wcześniej nie zapisał się do Prawa i Sprawiedliwości – powiedział. Tak samo Marek Sawicki, który przecież bardzo krytycznie wypowiada się o premierze Tusku. Także Joanna Mucha. Więcej jest takich głosów – dodał. - Jak się wczytać w wypowiedzi różnych polityków, to mówi się o tym, że Roman Giertych z Radosławem Sikorskim szykują zamach na Donalda Tuska. Czeka nas ciekawy serial – podkreślił.