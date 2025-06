Polityk Konfederacji zapytany został także o zaproszenie od PiS-u na rozmowy w sprawie rządu technicznego, na które nikt nie przyszedł. - Prawo i Sprawiedliwość musi się nauczyć szacunku dla innych formacji i partii politycznych. 45 proc. wyborców Karola Nawrockiego w drugiej turze to nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, to są wyborcy innych formacji. To są między innymi nasi wyborcy – podkreślił Przemysław Wipler. - Próba robienia takich gierek pod tytułem: wrzucimy jakiś lipny pomysł rządu technicznego i będziemy kulać tę kulkę…tak się nie robi polityki – dodał. - Gdyby chcieli ustalić z nami stanowisko, to się dzwoni, umawia spotkanie, dyskutuje, a pierwszym punktem wyjścia do rozmowy i osobami, które mają pierwszy mandat do dyskusji o czymś takim są ci, których brakuje, tych piętnastu, których brakuje do jakiejkolwiek zmiany, piętnaście osób z obecnej koalicji rządzącej musiałby zmienić kierunek, w którym płynie – zaznaczył.

Jakie Wipler mógłby objąć ministerstwo? Jedno „zarezerwowane przez Sławomira Mentzena”

Wipler mówił także o tym, jakie ministerstwo by objął, gdyby dostał taką propozycję. - Powiem tak – na pewno nie jest to minister finansów – powiedział. Jak podkreślił, stanowisko to zarezerwowane jest bowiem dla Sławomira Mentzena.

- Jednym z największych wyzwań dla Polski w chwili obecnej jest uporządkowanie bałaganu po ostatnich latach, zwłaszcza po tym, co robi Adam Bodnar w Ministerstwie Sprawiedliwości - stwierdził polityk. - Przyjmę każdą propozycję, którą dostanę od moich liderów. I tyle. I jest bardzo niemądre dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo niejeden dzielił. Ja pamiętam już premiera z Krakowa, pamiętam wielu innych ludzi, którzy mieli swoje marzenia - dodał.