– Jednak trudno powiedzieć, żeby sprzedaż piwa – jako usługa gastronomiczna – miała taką specyfikę – konkluduje ekspert.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Michał Herde, prezes warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów

Jako apolityczna organizacja reprezentująca wszystkich konsumentów uważamy, że ograniczanie możliwości korzystania z usług jest wymierzone przeciwko nim. Uzasadnia się to wolnością rynkową, ale naszym zdaniem – jest wręcz antyrynkowe. Początkowo pozwala pojedynczym podmiotom na decydowanie, komu świadczą usługi, a komu nie, ale końcowo może prowadzić do tego, że powstaną enklawy i grupy określonej klienteli. Może zaczynać się od odmowy z powodu poglądów, a kończyć na kolorze skóry. Być może ta wizja jest zbyt daleko idąca, ale zawsze jakieś ryzyko jednak istnieje. Dlatego z niepokojem przyjęliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, eliminujące z obrotu prawnego artykuł kodeksu wykroczeń, stanowiący o odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usługi. Oczywiście – biorąc pod uwagę spór prawników o TK – pozostaje pytanie, w jakim zakresie on nadal funkcjonuje, a w jakim nie. Ale najbardziej odpowiednim organem do oceny, czy takie praktyki są dopuszczalne, pozostaje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.