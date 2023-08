Są granice walki na wyborcze spoty

– Osoba, która aktywnie włącza się w rywalizację partii politycznych w kampanii wyborczej, użycza własnego wizerunku do celów związanych z promocją jednej i krytyką innej partii, może być uznana za osobę powszechnie znaną, a jej dane osobowe i wizerunek wykorzystane w reklamie politycznej tego czy innego ugrupowania – tłumaczy.

Przekaz taki mieści się w granicach urzeczywistniania prawa obywateli do informacji, kontroli krytyki społecznej i jawności życia publicznego.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Agnieszka Schoen, adwokat i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Moim zdaniem umieszczanie w spotach wyborczych dla uatrakcyjnienia przekazu fragmentów programów telewizyjnych lub radiowych bez zezwolenia organizacji nadawczych oraz dziennikarzy w nich występujących, co do zasady nie jest dozwolone. Zarówno prawa pokrewne nadawców podlegają ochronie, jak i dobra osobiste samych dziennikarzy. W przypadku gdy wykorzystanie w spocie wyborczym fragmentu programu nie realizuje celów tzw. prawa cytatu, tj. nie służy wyjaśnianiu, polemice, analizie krytycznej lub naukowej, ani nie ma charakteru parodystycznego, nie znajdzie tu zastosowania wskazany wyjątek od obowiązku uzyskiwania zgody podmiotu uprawnionego.

Także rozpowszechnianie w spotach wyborczych wizerunku dziennikarzy wymaga ich zgody, co ostatnio zostało potwierdzone w wyroku SN z 25 maja 2023 r. II CSKP 1555/22. Dotyczy to również dziennikarzy powszechnie znanych, których wykorzystany w spocie wizerunek powstał w trakcie ich pracy zawodowej. Warto bowiem pamiętać, że każda osoba (także publiczna) ma prawo do ochrony dobrego imienia, godności (w tym swoistej godności zawodowej) i czci, które to dobra mogłyby zostać naruszone poprzez użycie jej wizerunku w kontekście sprzecznym z przestrzeganymi przez nią zasadami wykonywania jej profesji. W środowisku prasowym ujemną ocenę wywołuje zaangażowanie polityczne dziennikarza. Przykładowo, wśród zasad etyki dziennikarskiej nadawcy publicznego wprost wskazano, że: „Dziennikarz nie może wspierać wyborczych kampanii parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych, brać udziału w pracach komitetów wyborczych ani uczestniczyć przy realizacji ich audycji wyborczych”. Wykorzystanie w spotach wyborczych wizerunków dziennikarzy może właśnie sugerować ich zaangażowanie w realizację kampanii politycznych, a w konsekwencji mieć wpływ na ich poczucie godności czy dobrej sławy, a zatem niewątpliwie wymaga uzyskania ich zezwolenia.