Dwa projekty w sprawie asystentów osób z niepełnosprawnościami. Czym się różnią?

W projekcie prezydenta nie ma jednak górnego limitu wieku wspieranego, zaś w tym rządowym wynosi on 65 lat. Jednak po wejściu w życie przepisów zaproponowanych przez Krasonia, zwiększyć ma się dostęp do asystentów w ramach programu resortowego, co umożliwili większe wsparcie starszych osób. A to wypełni powstałą lukę. Warto dodać, że do konsultacji publicznej skierowano też projekt ustawy wprowadzający tzw. bon senioralny – rozwiązanie dla aktywnych zawodowo rodzin osób powyżej 75. roku życia.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami: prezydencki projekt „zabetonuje” system

Podczas październikowego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych zarówno sami zainteresowani, jak i przedstawiciele wspierających ich organizacji jednoznacznie krytycznie odnosili się do prezydenckiej propozycji. Obawy o to, że nie da ona możliwości samodzielnego wyboru asystenta czy uniemożliwi mu wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, rozwiewała doradczyni Andrzeja Dudy (w wywiadzie dla „Rz”).

Głos w trakcie posiedzenia zabrały także matki niepełnosprawnych dzieci, które apelowały o państwowe wsparcie również dla nich – po to, by „wypchnięci” z rynku pracy opiekunowie mogli wrócić do aktywności zawodowej. Część debatujących była zdania, że kontynuowanie prac nad propozycją Dudy mija się z celem, gdy „na horyzoncie” widać już zapowiedź rządowych rozwiązań, które są lepszą odpowiedzią na ich potrzeby. Wyrażono również obawę, że zgoda na procedowanie tych prezydenckich, nie w pełni satysfakcjonujących, doprowadzi do „zabetonowania” systemu i zepchnięcie tematu na dalszy plan na kolejne lata. - Po co więc spędzać czas na zmienianiu czegoś, co jest błędem? – pytała Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, praktyk z 50-letnim stażem pracy.

Etap legislacyjny projektu prezydenckiego: skierowano do prac w komisji

Etap legislacyjny projektu rządowego: skierowano do konsultacji publicznych