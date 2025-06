Zmiana przepisów o doraźnej opiece medycznej w ZAZ

Jednym z nich jest konieczność poluzowania przepisów odnoszących się obowiązku zatrudnienia w tych zakładach pielęgniarki lub ratownika medycznego. Zdaniem projektodawców, przepis ten jest ewidentnie przestarzały i wynika z biologicznego pojmowania niepełnosprawności w kategoriach choroby. Szczególnie biorąc pod uwagę, że pielęgniarka w takim miejscu może jedynie zmierzyć ciśnienie, opatrzyć ranę lub w razie konieczności zadzwonić po karetkę pogotowia, co również może uczynić osoba przeszkolona z pierwszej pomocy. Z kolei zabezpieczenie opieki medycznej w inny sposób nie jest często przez organy kontrolne uznawane za prawidłowe. Nowe przepisy mają to zmienić. Po ich wejściu w życie, takie wsparcie medyczne ma być zapewniane adekwatnie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Elastyczność zatrudnienia w ZAZ

Nowe regulacje przewidują też obniżenie wskaźników zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecnie musi być ich ponad połowa. Problem w tym, że takich osób chętnych do pracy jest coraz mniej. Za zatrudnienie w ZAZ oczekują w przeważającej mierze osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nie są one w stanie funkcjonować na otwartym rynku pracy, ale odpowiednio wsparte i przygotowane mogłyby potencjalnie zostać jego uczestnikami. Dlatego, zdaniem projektodawców, zasadnym jest obniżenie określonego w ustawie minimalnego limitu zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do 10 proc.

Projekt został skierowany do podkomisji stałej ds. osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego.

Etap legislacyjny: Po pierwszym czytaniu w komisji polityki społecznej i rodziny