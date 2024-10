Rok po wyborach. Osoby z niepełnosprawnościami nie doczekały się rządowej ustawy o asystentach

Czytaj więcej Niepełnosprawni Prawem osób z niepełnosprawnościami jest upominanie się o maksimum Zatrudnianie asystentów osobistych w sposób, w jaki chce robić to rząd, może być trudne ze względów finansowych. My proponujemy ustawę, która realnie zmieni system – podkreśla Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradczyni prezydenta RP ds. osób z niepełnosprawnościami.

Czy asystent wykona czynności okołomedyczne? Ministerstwo mówi: nie

Sporną kwestią jest również możliwość wykonywania czynności okołomedycznych. Paulina Malinowska-Kowalczyk przypomniała, że te zarezerwowane są tylko dla wykwalifikowanej grupy osób, zaś jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymaga zgody Ministerstwa Zdrowia – której w toku pracy nad projektem prezydenckim nie uzyskano. W wytycznych do aktów wykonawczych znalazł się jednak zapis umożliwiający pomoc przy czynnościach związanych z dbaniem o zdrowie, których wspierany nie może wykonać sam ze względu na swoją niepełnosprawność, choćby przy przyjmowaniu leków. Zdaniem doradczyni, jeśli w rządowym projekcie uda się przeforsować zapis o „czynnościach okołomedycznych”, będzie to brzemienne w skutkach i spowoduje konieczność zmian innych ustaw oraz przepisów.

Według adw. Klaudii Gąsior związanej z Fundacją Rampa, w ustawie o asystencji powinien jednak znaleźć się zapis, umożliwiający pełnienie roli asystentów bliskim, choć nie tylko rodzinie wspierającego. - Jeśli nie będą oni mogli wykonywać czynności okołomedycznych, ich zadaniem będzie przede wszystkich zachęcanie do aktywności, a nie wyręczanie we wszystkich czynnościach dnia codziennego osoby z niepełnosprawnościami – zauważa ekspertka.

Jej zdaniem w dokumencie warto byłoby również zawrzeć gwarancję, że żadnej osobie starającej się o przyznanie asystenta takie wsparcie nie zostanie odmówione, np. gdy gmina, na terenie której mieszka, nie będzie mogła go zapewnić.

Renta socjalna – wsparcie dla osób niezdolnych do pracy

Niedawno uchwalona została nowelizacja ustawy o rencie socjalnej. Podstawą prac był obywatelski projekt, który zakładał zmianę sposobu ustalenia wysokości wspomnianego świadczenia poprzez odniesienie jej do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podczas prac w parlamencie koncepcja ta uległa jednak zmianie. Poparcie zyskało rozwiązanie wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej. Ma być on wypłacany w miesięcznej wysokości 2520 zł brutto wraz z rentą socjalną. Kwota tego dodatku ma podlegać corocznej waloryzacji 1 marca. Uprawnione do jego pobierania mają być osoby pobierające rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Ustawa czeka na podpis prezydenta.