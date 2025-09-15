Serwis kariery LiveCareer.pl przeprowadził badanie „Rodzicielstwo w pracy”, w którym zapytano 1024 Polaków o kwestie związane z łączeniem roli rodzica z aktywnością zawodową. Uzyskane wyniki pokazały, że nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r., poz. 641) obowiązująca od 26 kwietnia 2023 r., która wdrożyła do polskiego prawa m.in. unijną dyrektywę work-life balance, nie była przełomowa w kontekście łączenia tych dwóch życiowych zadań.

Dyrektywa work-life balance. Wpływ przepisów na planowanie rodzicielstwa

W ramach badania zapytano respondentów, czy zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich, wprowadzone w związku z unijną dyrektywą work-life balance, mają jakikolwiek realny wpływ na decyzję o posiadaniu dziecka.

Aż 39 proc. odpowiadających nie znało tych przepisów, 49 proc. uznało, że nie będą miały one wpływu na ich decyzję w tym zakresie, natomiast uspokoiły one tylko 12 proc. respondentów.

– Zastanawiający może być jedynie fakt, iż tyle osób, które dziś deklarują chęć założenia rodziny nie ma pojęcia o nowych regulacjach. Mniej natomiast szokuje mnie fakt, iż nowelizacja nie spowodowała, że zapałali oni większą chęcią do rodzicielstwa – mówi Katarzyna Kamecka, ekspertka Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.