Aby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenia z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r., najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Niektóre osoby mogą również spodziewać się wyrównania

Na podstawie dostarczonych informacji o przychodach ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. - Aby wybrać korzystny sposób rozliczenia, pracodawca powinien wykazać zarobki osiągane przez świadczeniobiorcę w kolejnych miesiącach rozliczanego roku. Osoby, otrzymujące świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, które jednocześnie osiągają wynagrodzenie, zobowiązane są do przestrzegania określonych limitów przychodu. Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 25 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Podkreśla przy tym, że ZUS zawsze stosuje sposób rozliczenia świadczenia, który jest najkorzystniejszy dla klienta. - Może dokonać rozliczenia świadczenia na podstawie przychodu za każdy miesiąc osobno lub z łącznego przychodu za cały okres rozliczeniowy. Zakład ustali, czy w okresie od marca 2024 do lutego 2025 świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno zostać zmniejszone lub zawieszone – tłumaczy rzecznik. Jak dodaje, niektóre osoby mogą również spodziewać się wyrównania.

ZUS przypomina, iż aby otrzymać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, roczna kwota przychodu w okresie rozliczeniowym od marca 2024 do lutego 2025 nie może przekroczyć 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. tj. 21 466,80 zł brutto. W przypadku, gdy przychód przekroczy tę kwotę, ale nie będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 60 106,80 zł brutto, Zakład dokona potrąceń ze świadczenia. Natomiast po przekroczeniu kwoty 60 106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia wynosi 897,35 zł.