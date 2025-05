W razie rozwodu albo unieważnienia małżeństwa, oszczędności zgromadzone na rachunkach PPK małżonków - należące do ich majątku wspólnego - podlegają podziałowi tak jak pozostałe składniki majątku wspólnego małżonków. Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK, w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika. Jeżeli były małżonek nie ma rachunku PPK, otrzymuje te środki jako zwrot w formie pieniężnej (na rachunek bankowy bądź na rachunek w SKOK) albo w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w SKOK.

Małżeńska wspólność majątkowa

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Środki zgromadzone w PPK w czasie trwania małżeństwa są, co do zasady, objęte wspólnością ustawową. Małżonkowie przez umowę, zawartą w formie aktu notarialnego, mogą modyfikować zakres wspólności ustawowej - zarówno przed zawarciem, jak i w czasie trwania małżeństwa. Rozdzielność majątkową może także ustanowić sąd, z ważnych powodów, na wniosek każdego z małżonków. Małżeńska wspólność majątkowa ustaje wraz z ustaniem albo unieważnieniem małżeństwa.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK jest dokonywana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie oraz przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika. Wypłata transferowa jest dokonywana po okazaniu przez byłego małżonka potwierdzenia jego uczestnictwa w PPK. W przypadku, gdy były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez niego we wniosku.