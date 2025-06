Agencja Reuters poinformowała z kolei, że Kreml domaga się pisemnych gwarancji od NATO, że nie przyjmie do sojuszu żadnego państwa postsowieckiego, czyli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Przyjęcie tego żądania utworzyłoby automatycznie wymarzoną przez Putina jego własną „strefę wpływów”. Ale w NATO nikt nawet nie debatuje nad jego żądaniem, a przedstawiciele państw członkowskich wskazują, że jest ono sprzeczne w wieloma traktatami międzynarodowymi, w tym dokumentami ONZ. Wszystkie one gwarantują państwom swobodę wyboru sojuszników.

Przy tym żaden rosyjski urzędnik występujący z żądaniami nie jest na tyle reprezentatywny, by Kreml nie mógł zdezawuować jego wypowiedzi w przypadku natrafienia na silny opór Ukrainy lub Zachodu. W dodatku turecki prezydent, gospodarz spotkania Recep Erdogan powiedział Zełenskiemu, że po kolejnej rundzie negocjacji powinna odbyć się rozmowa przywódców Rosji i Ukrainy. Ale Putin nie chce wyjeżdżać z Rosji, a jeszcze bardziej nie chce spotykać się z Zełenskim.

Tymczasem Waszyngton okazał się znów przychylny Putinowi. – To słuszne obawy (rosyjskie w sprawie przyjmowania nowych państw do NATO – red.). Niejednokrotnie mówiliśmy, że nie jest omawiane przyjęcie Ukrainy do NATO – powiedział specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy, gen. Keith Kellog.

– Najlepszym wyjściem dla Ukrainy byłoby członkostwo w NATO. Jeśli zostanie to zawetowane przez prezydenta USA, to wtedy kolejnym krokiem byłaby obecność wojskowa (w Ukrainie) silnych państw. W szczególności mam na myśli Wielką Brytanię – powiedział z kolei były premier Australii Tony Abbott.

Presja Donalda Trumpa na Ukrainę będzie decydująca

– Jeśli chodzi o Amerykanów, to oni mają bardzo realistyczne podejście i możliwe, że będą zmuszać ukraińską stronę, by zgodziła się chociażby z częścią naszych punktów („memorandum”). (…) Amerykańska administracja rzeczywiście silnie naciska na Kijów i domaga się choćby jakiegokolwiek rezultatu (rozmów w Stambule) – rosyjski amerykanista związany z Kremlem, Malek Dudakow wskazuje, na co liczy Kreml.