Pieskow dodał, że „Moskwa jest zadowolone”, iż Stany Zjednoczone rozumieją ich niechęć i obawy dotyczące rozszerzenia NATO na wschód.

Po słowach Keitha Kellogga, uznającego za uzasadnione obawy Rosji, czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský napisał na X: „Rozszerzenie NATO leży w interesie bezpieczeństwa Rosji. Nie ma wojny tam, gdzie Rosja graniczy z krajami NATO. Jest wojna gdzie indziej”.

Prezydent Czech Petr Pavel powiedział POLITICO, że „szczerze mówiąc, nie jest realistyczne, w krótkim czasie” zaproszenie Ukrainy do NATO w obliczu sprzeciwu administracji Trumpa. Mimo to podkreślił, że sojusznicy „nie powinni porzucać tego pomysłu”, ponieważ przystąpienie Kijowa do NATO wzmocniłoby go.