Amerykańska agencja prasowa podała, że dotarła do tajnego raportu MAEA, który głosi, że - według stanu na 17 maja - Iran zgromadził 408,6 kilogramów uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc.

Jak czytamy, oznacza to wzrost o ponad 130 kilogramów (blisko o połowę) w porównaniu z danymi z ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, opublikowanego w lutym. Associated Press zaznacza, że materiał wzbogacony do 60 proc. dzieli niewielki, techniczny krok od poziomu 90 proc., który można zastosować przy produkcji broni jądrowej.

Raport MAEA: Iran zwiększył zapasy wzbogaconego uranu

MAEA oświadczyła, że Iran to obecnie jedyne państwo nie posiadające broni jądrowej, produkujące tego typu materiał. Według agencji, to powód do „poważnych obaw”. Według MAEA, 42 kilogramy uranu wzbogaconego do 60 proc., jeśli zostałyby wzbogacone do 90 proc., wystarczyłyby do produkcji jednej bomby jądrowej.

Raport MAEA publikowany jest co kwartał. Najnowszy szacuje, że ogólne irańskie zapasy wzbogaconego uranu to 9247,6 kilogramów, o 953,2 kg więcej niż przed trzema miesiącami.