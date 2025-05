Trzy rosyjskie źródła podają, że Putin chce „pisemnego zobowiązania” od zachodnich mocarstw, że NATO nie będzie już rozszerzane na wschód – co de facto oznaczałoby wykluczenie wejścia do NATO nie tylko Ukrainy, ale też Mołdawii i Gruzji oraz innych byłych republik radzieckich.

Władimir Putin gotów dalej podbijać Ukrainę. Nie jest już skłonny do ustępstw terytorialnych

Jedno ze źródeł twierdzi, że jeśli Putin zda sobie sprawę, iż nie jest w stanie osiągnąć porozumienia pokojowego na własnych warunkach, wówczas będzie chciał – poprzez sukcesy militarne rosyjskiej armii na Ukrainie – pokazać Ukraińcom i Europejczykom, że „pokój zawarty jutro będzie jeszcze bardziej bolesny”.

Oficjalnie Kreml podkreśla, że porozumienie pokojowe musi odnosić się do źródeł konfliktu na Ukrainie – co należy rozumieć przede wszystkim jako wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO, a być może także zmianę władzy w Kijowie (ten drugi cel Rosja przedstawiała, określając go mianem „denazyfikacji” Ukrainy).

Kijów wielokrotnie podkreślał, że Moskwa nie może mieć prawa weta w kwestii przynależności Ukrainy do NATO. Ukraina domaga się też silnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu w ramach przyszłego porozumienia pokojowego.