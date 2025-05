Zełenski poinformował, że kiedy Rosjanie przekażą Ukrainie tzw. memorandum ws. warunków przyszłego porozumienia pokojowego na Ukrainie, w tym wdrożenia zawieszenia broni, wówczas Ukraina „przeczyta propozycję i odpowie na nią precyzyjnie”.

Wołodymyr Zełenski: Rosja w Stambule nie była gotowa na zawieszenie broni

– Popieramy bezwarunkowe zawieszenie broni i przejście do dyplomacji w tym formacie lub innym, podkreślamy po raz kolejny – w każdym formacie, w każdym składzie, niemal w każdym miejscu cywilizowanego świata możemy spotkać się z Rosją w bezpośrednich negocjacjach lub przez mediację Ameryki, Europy etc. – mówił prezydent Ukrainy. – Rosja przedstawiła właściwe warunki w Stambule i uzgodniliśmy wymianę tysiąca jeńców. To dobry wynik – dodał Zełenski.

Jednocześnie ukraiński prezydent stwierdził, że „Rosja nie była gotowa” w Stambule „na inne kroki”, m.in. zawieszenie broni. – Rosjanie powiedzieli: damy wam coś, co nazywamy memorandum. Ono powie, jak postrzegają kolejne kroki, czy Rosja jest gotowa wesprzeć zawieszenie broni i spotkanie na szczeblu głów państw. Rozważymy ich propozycje – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski: Rosja gromadzi 50 tys. żołnierzy w rejonie obwodu sumskiego

Zełenski mówił jednocześnie, że Rosjanie nadal prowadzą operacje ofensywne na froncie, ale nie zdołali przeprowadzić w ostatnim czasie żadnej dużej operacji. – Obecnie gromadzą wojska na kierunku sumskim. Ponad 50 tys. (żołnierzy) – stwierdził, sugerując, że Rosjanie przygotowują się do otwarcia północnego frontu.