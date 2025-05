Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na propozycję powrotu do bezpośrednich rozmów, którą złożył Władimir Putin. Polityk zaznaczył, że „nie ma sensu przedłużać zabijania”.

Wołodymyr Zełenski: Będę osobiście czekał na Putina w Turcji

„Oczekujemy pełnego i trwałego zawieszenia broni, począwszy od jutra, aby stworzyć niezbędne podstawy do dyplomacji” – podkreślił we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Nie ma sensu przedłużać zabijania. Będę czekać na Putina w Turcji w czwartek. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać wymówek" – dodał.

To nie pierwszy komentarz Zełenskiego do słów Putina dotyczących negocjacji. „To dobry znak, iż Rosjanie w końcu myślą o zakończeniu wojny" – podkreślił wcześniej polityk we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym Telegram. „Wszyscy na świecie czekali na to od bardzo dawna” - dodał, zaznaczając jednak, że „pierwszym krokiem do prawdziwego zakończenia wojny jest zawieszenie broni”.