Śmigłowiec z Putinem ostrzelany w obwodzie Kurskim? „To była kremlowska mistyfikacja”

Również ekspert wojskowy Iwan Stupak, były oficer rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, uważa, że gdyby rzeczywiście doszło do ostrzału prezydenckiego śmigłowca, byłaby to porażka służb, a odpowiedzialni za to oficerowie powinni zostać zwolnieni. Jego zdaniem był to skoordynowany występ medialny, który przynosi korzyści wielu instytucjom jednocześnie. Putin jawi się jako nieustraszony, niemal heroiczny przywódca, a służby bezpieczeństwa są chwalone za działanie w niezwykle niebezpiecznych warunkach.