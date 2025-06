W ocenie prezesa UODO w spornym przypadku nie można dokonać oceny legalności przetwarzania danych w oparciu o przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO z uwagi na tzw. klauzulę prasową z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisu tego nie stosuje się do działalności dziennikarskiej.

Czy klauzula prasowa wyłącza prawo do bycia zapomnianym w internecie?

Zdeterminowany ginekolog nie złożył broni – zaskarżył odmowę i wygrał. Najpierw rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Zgodził się, że do działalności dziennikarskiej, polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, w rozumieniu prawa prasowego, nie stosuje się znacznej części obowiązków przewidzianych w RODO. Niemniej, jak podkreślił WSA, tzw. klauzula prasowa nie oznacza, że dziennikarze, pisarze i artyści nie mają obowiązku chronić osoby, których dane przetwarzają. Jedynie ochrona ta została ukształtowana inaczej.

Sąd uznał, że w spornym przypadku istnieje podstawa prawna do działania prezesa UODO i jest nią art. 17 ust.1-3 RODO, przewidujący tzw. prawo do bycia zapomnianym. A to dlatego, że jego stosowanie nie zostało wyłączone w ramach klauzuli prasowej. W konsekwencji, zdaniem WSA, urzędnicy powinni zająć się merytorycznie skargą medyka i rozstrzygnąć ją co do istoty.

Wątpliwości co do tego, że prezes UODO nie miał podstaw do uchylenia się od merytorycznej oceny przypadku lekarza nie miał też NSA. Zauważył, że kwestia cyfrowych artykułów prasowych w kontekście regulacji RODO była przedmiotem analiz w jego orzecznictwie.

Czy można żądać usunięcia danych z niepochlebnych artykułów w sieci?

W ocenie NSA w kontekście spornej sprawy nie da się nie zauważyć, że pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a wolnością wypowiedzi i informacji istnieje nieuchronny konflikt. I, jak tłumaczyła sędzia NSA Ewa Kwiecińska, ten konflikt musi być pogodzony w ramach równoważenia obydwu wolności. Ponadto, ustawodawca unijny przyznał państwom członkowskim prawo do ukształtowania tzw. klauzuli prasowej i Polska z tej opcji skorzystała.