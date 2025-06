Hermanis nie kryje swoich krytycznych intencji: Myszkina ucharakteryzował na Dostojewskiego z obrazu Władimira Sorokina, którego wielki skan dominuje nad sceną. To Dostojewski półnagi, wytatuowany – religijnymi motywami, a jakże! – zaś proweniencję bohatera granego przez Kasparsa Znotiņša dopełnia kostiumem ograniczony do kibolskiego dresu i przyruchy rodem z dzisiejszej chaplinady, slapsticku.

Nie mam pewności, czy taka zgrywa, mająca ośmieszyć Dostojewskiego, nie jest chwytem przesadnie tendencyjnym: Dostojewskiego i Myszkina, wystarczająco ośmiesza to, co mówią, a raczej wykrzykują. Treść mówi sama za siebie.

Dostojewski baletowo w „Czarnym łabędziu"

O wiele ciekawszy i skuteczniejszy jest inny zabieg: Hermanis wybrał dla spektaklu konwencję baletu, która w Łotwie jeszcze bardziej niż w Polsce kojarzy się ze stereotypem Rosji i tego rodzaju patiomkinowskiej wioski, która swym rzekomym pięknem przykryć ma niedające się znieść życie w cierpieniu. Scenę wypełniają więc poręcze do ćwiczeń baletowych, aktorki występują w baletowych kreacjach, aktorzy w baletowych rajstopach, wiele zaś scen pointowanych jest choreografią w wykonaniu całego zespołu, któremu towarzyszy klasyka rosyjskiej muzyki z „Jeziorem łabędzim” Czajkowskiego w roli głównej.

Hermanis wyeksponował też okrucieństwo bohaterów. Nie pominął słynnej sceny, gdy opowiadają o swoich największych bezeceństwach, do których do tej pory bali się przyznać, największa zaś tragedia spotyka adoptowaną w dzieciństwie Nastazję Filipowną. Traktowana przez swojego bogatego opiekuna przedmiotowo – w spektaklu nie wybrzmiewa motyw pedofilii – staje się osobą bez poczucia własnej wartości, dążącą do samozagłady, co wydarza się w relacji z Rogożynem. Hermanis nie pokazuje jednak sceny czuwania Myszkina i Rogożyna przy ciele zamordowanej kobiety, tylko zgodnie z logiką rosyjskiego maskowania okrucieństwa proponuje tragiczny finał w postaci wspaniałego popisu baletowej dublerki Nastazji w wykonaniu Šarlote Puriņa. Widzimy jak to co najpiękniejsze zgasło pokalane, zanim zdążyło rozkwitnąć. Mamy piekło Rosji w pigułce.

Szumowska nakręci film o Dostojewskim i jego żonie Annie

Tymczasem na festiwalu w Cannes ogłoszono, że Małgorzata Szumowska przygotowuje się do premiery filmu „Idioci”, „Variety” zaś ujawniło, że zobaczymy w nim m.in. Aimee Lou Wood – ostatnio oglądaną w „Białym lotosie” i „Sex Education", a także Johnny’ego Flynna ( „Ripley”, „Emma"). Fabuła oparta jest na książce „The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" („Żona hazardzisty: prawdziwa historia miłości, ryzyka oraz kobiety, która uratowała Dostojewskiego”) Andrew D. Kaufmana wydanej w 2021 r.