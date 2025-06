Czytaj więcej Panel ekonomistów Czas skończyć z mrożeniem cen energii? Ekonomiści o decyzjach rządu Teza : Rząd powinien ingerować (np. poprzez mechanizm ceny maksymalnej) w wysokość cen energii dla gospodarstw domowych

Wysoki wzrost gospodarczy i deficyt fiskalny

Czynnikami niepewności dla RPP są m.in. tempo wzrostu gospodarczego, kształt polityki fiskalnej i dynamika wynagrodzeń. Deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. ma być tylko lekko niższy niż przed rokiem (6,3 proc. vs. 6,6 proc. w 2024 r.), wciąż silnie podwyższony. Co więcej, ekonomiści spodziewają się, że walka o polityczne życie koalicji 15 października oraz realizacja obietnic Karola Nawrockiego nie będą sprzyjać konsolidacji fiskalnej. Jeśli chodzi o dynamikę płac, to ta wprawdzie generalnie od miesięcy jest w trendzie spadkowym, ale po pierwsze wciąż pozostaje wyraźnie powyżej tempa wzrostu wydajności, a po drugie – akurat ostatnie dane z sektora przedsiębiorstw zaskoczyły w górę (plus 9,3 proc. rok do roku. vs. oczekiwane około 8 proc.).

Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych?

Ekonomiści zwykle spodziewają się, że w drugiej połowie roku RPP obniży stopy procentowe jeszcze o 50-75 punktów bazowych. Kolejne cięcia o około 100 punktów bazowych, czyli gdzieś w okolice 3,50-3,75 proc., spodziewane są w 2026 r.

Kiedy dojdzie do następnej obniżki? Wskazówki usłyszymy z ust prezesa Glapińskiego podczas czwartkowej konferencji. Argumenty za obniżką stóp na posiedzeniu 1-2 lipca to m.in. inflacja niższa od prognoz w drugim kwartale i zrewidowana w dół ścieżka inflacji w lipcowej projekcji.

Z drugiej strony, można sobie wyobrazić scenariusz, w której RPP ostrożnie poczeka na ruch przynajmniej do września (w sierpniu nie ma zaplanowanego posiedzenia decyzyjnego). Do tego czasu wyklaruje się wiele spraw: poznamy inflację w lipcu i sierpniu (a więc skalę jej tąpnięcia), ceny energii od października, dynamikę PKB i wynagrodzeń w gospodarce w drugim kwartale oraz ewentualne plany w zakresie polityki fiskalnej rządu, w tym też w odpowiedzi na objęcie funkcji prezydenta przez Karola Nawrockiego. Ten zapowiadał, że już pierwszego dnia urzędowania złoży projekty ustaw zakładające m.in. obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 22 proc., zwolnienie z PIT rodzin z przynajmniej dwojgiem dzieci (do progu 140 tys. zł) czy podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 do 140 tys. zł. Ekspansywna polityka fiskalna, w średnim okresie, może hamować zapędy RPP do silnych obniżek stóp.