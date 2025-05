W tym roku „Fokus na Irlandię” i siedem dokumentów z tego kraju.

Krakowski Barbakan w nowej roli

Po raz pierwszy Krakowski Festiwal Filmowy pojawi się w Barbakanie, pełniąc rolę klubu festiwalowego. Odbędą się tam m.in. rozmowy z aktorami, a wieczorami koncerty. Wystąpią m.in. Motion Trio, Hania Derej Trio, Ibrahim Trio, Stanisław Słowiński Trio, Kroke.

Krakowski Festiwal Filmowy ma prawo kwalifikować do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. 65. Festiwal odbędzie się w kinach od 25 maja do 1 czerwca oraz online na KFF VOD od 30 maja do 15 czerwca.

Obiecujący tydzień.