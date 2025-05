Na Maltę przyjedzie też grupa Dewey Dell, tworzona m.in. przez Teodorę, Agatę i Demotrio Castelluccich – prywatnie dzieci Romeo Castellucciego – która pokaże „Święto wiosny” według Igora Strawińskiego i „I’ll do, I’ll do, I’ll” inspirowane „Nocną opowieścią. Rozszyfrowaniem sabatu” Carla Ginzburga. Gwiazdami muzycznymi Malty będą m.in. Roisin Murphy, Fink i The Teskey Brothers.

John Malkovich na toruńskim Kontakcie

Już 30 maja rozpoczyna się w Toruniu Festiwal Kontakt. W „Samotności pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa w reżyserii Timofeya Kulyabina wystąpi John Malkovich i Ingeborga Dapkunaite. Treścią jest enigmatyczna transakcja w nocnych okolicznościach.

– Nasze przedstawienie opowiada o perwersji seksualnej, o ukrytym pożądaniu, które jest karalne, uznawane za przestępstwo przez każde społeczeństwo, choć obecnie zgodne z prawem – mówi reżyser. W spektaklu, choć na scenie jest dwoje aktorów – Ingeborga Dapkunaite i John Malkovich – nie ma dwóch postaci. To projekcja świadomości człowieka, który bez końca zmaga się z samym sobą, koszmar, w którym nieustannie próbuje się ze sobą pogodzić. Dlatego wymyśla tych dwóch siebie, sprzedającego i kupującego.

Łotewsko-niemiecki spektakl Bormio SIA i Flow Projects GmbH będzie grany trzy razy (5 i 6 czerwca).

„Ophelia’s got talent”, reżyseria: Florentina Holzinger Foto: Gordon Walters/ Mat. Pras.

Wydarzeniem Kontaktu będzie przyjazd (31 maja i 1 czerwca) spektaklu jednej z najgorętszych w Europie reżyserek i choreografek Florentiny Holzinger ze spektakularnym widowiskiem „Ophelia’s Got Talent” z Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, który jest prowokacyjnym manifestem przekraczaniem granic, wśród „rekwizytów” zaś scenografii jest helikopter, gigantyczna kotwica, basen i akwarium. Wiedeńska choreografka zainspirowała się postaciami literackimi związanymi z wodą: Ledą, Meluzyną, Ondyną, nimfami, nereidami, syrenami i oczywiście Ofelią. Kuszą nas one i wciągają w otchłań, gdzie widzowie konfrontują się z tym, czego nie chcą widzieć: z katastrofą klimatyczną, wojnami, mizoginią, uprzedmiotowieniem.