W tym samym międzynarodowym konkursie Srebrny Róg, czyli drugą co do ważności nagrodę, przyznano Natalii Koniarz, debiutantce, za film „Silver”. Historię o dzieciach żyjących z ponadludzkiej pracy w boliwijskiej kopalni srebra jury uznało za „hipnotyczną, milczącą opowieść, w której obraz staje się modlitwą za tych, którzy każdego dnia schodzą pod ziemię. Jury docenia niezwykłą siłę wizualną i formalną filmu oraz odwagę w stworzeniu świata ciemności, kurzu i czułości – świata, który wybiera odczuwanie zamiast mówienia. To kino niczym echo z wnętrza góry – głęboko poruszające i niezapomniane”.

„Silver” rozbił bank z nagrodami. Zgodnie (co wyjątkowe) za najlepszy film festiwalu uznali go widzowie oraz dziennikarze Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, czyli FIPRESCI. Doceniony też został za najlepsze zdjęcia (Stanisław Cuske) oraz za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, otrzymując Nagrodę im. Macieja Szumowskiego (m.in. „za szlachetną empatię w opisaniu świata znajdującego się na marginesie naszej codzienności”).

kadr z filmu "Silver" w reż. Natalii Koniarz Foto: mat. pras. KFF

Dokument Natalii Koniarz otrzymał też rekomendację Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego. Imponująca zgodność różnych gremiów jurorskich.

Dokumenty z drugiego końca świata

Warto zwrócić uwagę, że wśród 11 konkursowych średnio- i długometrażowych polskich dokumentów, aż cztery zostały zrealizowane na drugim końcu świata. Wprawdzie okazały się ciekawymi propozycjami, ale może warto tak zmienić regulamin konkursu, by uwagę dokumentalistów koncentrować na tematach podejmujących problemy współczesnej polskiej rzeczywistości? Tematów takich nie brakuje przecież, ale chętnych na zajmowanie się nimi – nie ma wielu. A dokument powinien rejestrować przecież, utrwalać i zadawać aktualne pytania. To zadanie i wyzwanie dla nowej dyrekcji festiwalu (jeszcze jej nie ma), która będzie dopisywać kolejne rozdziały do historii tej szacownej imprezy.