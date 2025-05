– To mój najbardziej osobisty film – mówiła reżyserka. – Pamiętam czas rozprzestrzeniana się AIDS i chciałam pokazać, jak strach może doprowadzić do stygmatyzacji i wykluczenia. Ale też ile znaczy empatia.

Akcja „Alphy” – jak to u Ducournau – jest szybka i mocna, obrazy zmieniają się gwałtownie, na ekranie przeplatają się różne plany czasowe. I podobnie jak w „Titane” – druga część przynosi uspokojenie. Najkrócej można powiedzieć: to kolejny film Francuzki o miłości. Ale też o umieraniu. O prawie do odejścia na własnych warunkach. Pamiętam, jak w „Johnnym” bohater – ksiądz Kaczkowski – mówi do sanitariusza zaprzyjaźnionego z terminalnie chorą kobietą: „Jeśli ją kochasz, pozwól jej odejść”. Alpha też w pewnym momencie da matce znać, by zrezygnowała z kolejnej rescytucji.

Film Julii Ducournau zebrał bardzo różne recenzje. Także złe. Ale trudno obok niego przejść obojętnie.

W artystycznym środowisku

Natomiast znakomicie został przyjęty obraz Joachima Triera „Sentimental Value” o starym reżyserze (Stellan Skarsgard będzie niewątpliwie jednym z głównych kandydatów do nagrody aktorskiej), który chce wrócić na szczyt. Przed laty zostawił żonę i dwie małe córki. Teraz przyjeżdża do rodzinnego domu i chce zrealizować w nim film o swojej matce. Czy rzeczywiście? Czy to nie jest rozliczenie z własnym życiem? Ojciec proponuje, by w głównej roli wystąpiła jego starsza córka Nora, dziś znana aktorka, choć walcząca z ogromnymi zaburzeniami lękowymi. Gdy dziewczyna odmawia, sprowadza gwiazdę amerykańską. Ta jednak orientuje się, że jest tylko pionkiem w grze ojca i córek, bo jest jeszcze młodsza – Agnes, dziś już mężatka i matka. Trier z ogromną delikatnością i jednocześnie przenikliwością obserwuje rodzinne relacje. Opowiada o życiowych zakrętach, satysfakcjach, porażkach, o zadawanych bliskim ludziom ranach, ale też o przebaczaniu. Skarsgardowi kroku dotrzymują młode aktorki, przede wszystkim Renate Reinsve, która cztery lata temu za rolę w poprzednim filmie Triera „Najgorszy człowiek świata” dostała w Cannes nagrodę aktorką.