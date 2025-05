Prorocze wizje Orwella

Dziś politycy sprawiają, że jesteś zdezorientowany przez terror, zastraszanie, atakowanie prawa i wszystkiego, w co dotąd wierzyłeś. Raoul Peck

Tymczasem Raoul Peck, nominowany do Oscara za dokument „Nie jestem twoim Murzynem”, a także ubiegłoroczny laureat canneńskiej nagrody za „Ernest Cole: zagubieni i znalezieni”, w tym roku przywiózł do Cannes film „Orwell: 2+2=5”. To opowieść o autorze „Roku 1984”, który zmarł w 1950 roku, w wieku 46 lat. Peckowi udało się dotrzeć do jego niepublikowanych tekstów i listów. W Cannes podkreślał jak bardzo prorocze były analizy Orwella.

— To jest to, co politycy robią dzisiaj. Sprawiają, że jesteś zdezorientowany przez terror, zastraszanie, atakowanie prawa i wszystkiego, w co dotąd wierzyłeś – powiedział Peck dziennikarzowi Deadline, podając przykłady polityki Putina w Rosji, Modina w Indiach, Trumpa w Ameryce.

Sam Peck urodził się na Haiti rządzonym wówczas przez dyktatora Papa Doc Duvaliera, który tłumił sprzeciw przemocą.