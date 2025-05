To będzie pierwszy pełnometrażowy film dostępny w Apple Immersive, nagrany w 8K z dźwiękiem przestrzennym, tak aby stworzyć wideo, które sytuuje widzów w centrum występu Bono.

„Bono: Stories of Surrender”: Bono o sobie samym

- To jest moja historia. Urodziłem się z podniesionymi pięściami. Poddawanie się nie przychodzi mi łatwo - mówi Bono w trailerze dokumentu, który będzie miał światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes, wśród specjalnych prapremier prestiżowej imprezy.

Film jest zapowiadany jako „odważna i liryczna eksploracja wizualna”. Stanowi zapis solowych występów wokalisty na mini tournée „Bono Stories of Surrender: A Evening of Words, Music and Some Mischief”.

- Coś warto wiedzieć o wykonawcach: w pogoni za prawdą jesteśmy zdolni do większej nieprawdy niż większość - mówi Bono w zwiastunie.