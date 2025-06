Materiał partnerski

W Starym Browarze należącym do Zespołu Pałacowego w Oborach w Konstancinie-Jeziorna, podczas gali poprowadzonej przez Grażynę Torbicką, nagrodzono najciekawsze pomysły na filmy. Zwycięzcą został Jędrzej Bączyk z treatmentem „Decyzja” – poruszającą opowieścią o ojcu i synu, którzy próbują uciec z pogrążonego w chaosie kraju. To historia, w której nieprzepracowane traumy rodzinne wracają w najmniej odpowiednim momencie. To jednocześnie opowieść o męskości w kryzysie, gdzie siła, bunt i opiekuńczość ścierają się pomiędzy bliskimi.

Jędrzej Bączyk (po środku), który zajął pierwsze miejsce i otrzymał Nagrodę Specjalną Fundacji Rodziny Staraków za „Decyzję" Foto: Pospieszni/Mat. Pras.

Konkurs Wyobraź Sobie rozstrzygnięty. Kto dostał nagrody?

Drugą nagrodę otrzymał Mikołaj Janik za projekt „Podciep” – to horror o rozpadającym się związku, w którym ogromną rolę odgrywają lokalne wierzenia. Ta sama opowieść została również wyróżniona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Trzecie miejsce ex aequo przyznano dwojgu autorom. Monika Zięba została doceniona za treatment „Baśka wio!” – wzruszającą opowieść o rodzącym się braterstwie dwóch chłopców z patchworkowej rodziny. Równorzędną nagrodę zdobył Tomasz Jeziorski za „Formę Otwartą” – historię inspirowaną życiem Zofii i Oskara Hansenów, w której architektura staje się polem bitwy między ideałami a życiem osobistym.

Wyróżnienie StoryLab.pro trafiło do Katarzyny Wasilewskiej, autorki projektu „3 miliony szans” – historii o kobiecie, która staje w obliczu śmiertelnej diagnozy, niespodziewanej fortuny i życiowej odwagi, by wybrać – nie tylko między życiem a śmiercią, ale i między trwaniem a pełnią życia.