„Materialiści” oferują miłośnikom komedii romantycznych dokładnie to, po co przyszli

Song przemyca w dialogach subtelne żarty, pozwala nam się rozmarzyć, gdy zakochani obdarowują się czułymi słówkami, a kiedy trzeba, swoją frazą potrafi też ukłuć. Nie lubi słodzić i chętnie podaje widzom gorzkie pigułki. Nie boi się trudnych emocji, nawet jeśli oznacza to dotykanie tak poważnych kwestii jak napastowanie, które krytykuje bez zbędnego nadęcia i moralizatorstwa. Od początku do końca rozgrywa swoją opowieść na niskich tonach. Gdy rzeczywistość rozmija się z oczekiwaniami bohaterów, zawsze znajdzie się ktoś, kto przekaże im prostą prawdę: takie jest życie. Bo przecież, jak Lucy przekonuje swoją klientkę, nie da się zbudować drugiej połówki z rygorystycznych wymogów. Szkoda? C’est la vie.

Reżyserka nie potrząsa widzami. Nie próbuje odebrać nam marzeń, tylko zachęca do bycia realistami. Koniec końców oferuje miłośnikom komedii romantycznych dokładnie to, po co przyszli. Pokazuje, jak przekorny los sprowadza wszystko na właściwe tory, ucząc Lucy, że związki nie mieszczą się w kategoriach transakcji handlowych. Co prawda rezygnuje z wywrotowości charakteryzującej „Poprzednie życie” – pełnometrażowy debiut, w którym rozprawiła się z ideą przeznaczenia plątającego ze sobą bratnie dusze. Mimo to „Materialiści” zachowują autorski pazur. Choć wydaje się nieco stępiony, film zasługuje, aby przesunąć go w prawo.

„Materialiści”, reż. Celine Song, dystr. UIP Polska