Ten film, podobnie jak „Top Gun”, też powstawał z trudnościami. Zdjęcia zaczęły się w marcu 1922 roku w Wielkiej Brytanii, potem ekipa przeniosła się na Maltę, do RPA, Norwegii, a także do Włoch. Ludzie w czasie pandemii pracowali, kiedy tylko mogli, zdając sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec inwestorów. W czasie strajku aktorów, w lipcu 1923 roku, prace na planie zdjęciowym zostały jednak przerwane. Wznowiono je dopiero w marcu 2024. Potrwały do listopada 2024.

W „Mission: Impossible – The Final Reckoning” Tom Cruise, jak zawsze, sam występuje w najbardziej niebezpiecznych scenach, całkiem rezygnując z kaskaderów. Już w zwiastunie filmu można zobaczyć aktora wiszącego na skrzydle dwupłatowca, który leci w pobliżu skalnej ściany. On takie ryzyko kocha od najmłodszych lat, kiedyś wręcz opowiadał, jak w dzieciństwie skakał z dachu swojego domu, jako spadochronu używając trzymanej nad głową kołdry. Dzisiaj wykonuje najbardziej skomplikowane, niebezpieczne ewolucje, a jego zdolności wykorzystali m.in. organizatorzy ostatniej olimpiady. Podczas uroczystości zamknięcia imprezy Cruise na oczach milionów widzów skoczył z paryskiego dachu, by odebrać z rąk Francuzów olimpijską flagę i przetransportować ją do Stanów, gdzie mają się odbyć następne igrzyska.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning” to, jak twierdzą producenci, ostatni film tej serii, ale z pewnością nie koniec wieloletniej współpracy Christophera McQuarriego i Toma Cruisa. Hollywoodzki gwiazdor i jego ulubiony reżyser zapowiadają już kolejne wspólne przedsięwzięcia. „Broadsword” to opowieść z czasów II wojny światowej, „The Gauntlet” – kino akcji, w którym grany przez Cruise’a detektyw transportuje do sądu świadka mającego zeznawać przeciwko mafii.

Ale na razie czeka ich canneńska premiera 14 maja, niedługo po niej – 23 maja – film ma wejść na ekrany kin. W zwiastunie filmu Tom Cruise mówi: „Zaufaj mi. Ostatni raz”. A więc czekamy.