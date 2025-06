- Kiedy przesłuchiwano go w sprawie ataku, powiedział, że chciał, aby wszyscy zginęli, że nie żałuje i że zrobiłby to znowu – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciel prokuratury J. Bishop Grewell.

W czasie przesłuchania przez policję Soliman miał zeznać, że jego atak był motywowany „chęcią zabijania syjonistów”.

45-letni sprawca zamachu w Boulder urodził się w Egipcie. Od 2023 roku nie miał wizy uprawniającej go do pobytu w USA

Mężczyzna przebywał w USA nielegalnie, po tym jak wjechał do Stanów Zjednoczonych w sierpniu 2022 roku na podstawie wizy B2. Wiza utraciła ważność w lutym 2023 roku. Soliman urodził się w Egipcie. W USA mieszkał z żoną i pięciorgiem dzieci. Wcześniej rodzina przez 17 lat mieszkała w Kuwejcie.

Do ataku w Boulder doszło tydzień po tym, jak mężczyzna, który również krzyczał „wolna Palestyna”, zastrzelił dwóch pracowników ambasady Izraela przed muzeum w Waszyngtonie.

Ranni w ataku w Boulder mają od 52 do 88 lat. Sześć osób hospitalizowano po ataku, ale cztery zdążyły już opuścić szpitale.

Ofiary ataku to członkowie grupy „Run For Their Lives”, którzy co tydzień organizują demonstrację w Boulder.