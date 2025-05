Jak donoszą niemieckie media, do zdarzenia doszło 23 maja około godziny 18.00 na jednym z peronów na dworcu głównym w Hamburgu na północy Niemiec. Prawdopodobnie był to peron 13/14 – podaje NDR. W wyniku ataku 39-letniej kobiety co najmniej 12 osób zostało ranionych nożem. Trzy osoby są w stanie krytycznym – podaje dziennik „Bild”, powołując się na rzecznika hamburskiej straży pożarnej.

Informację o ataku potwierdziła już w mediach społecznościowych hamburska policja. „Napastnik zranił nożem kilka osób na dworcu centralnym” – przekazano w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Portal Tagesschau ujawnił, że policja aresztowała kobietę. Nie wiadomo jednak, jaki mógł być motyw jej ataku. Policja na razie nie odniosła się do sprawy.

Na miejscu zdarzenia są służby – policja, straż pożarna, ratownicy medyczni i pracownicy Czerwonego Krzyża. Według ustaleń „Bilda” pomoc części rannych była udzielana w pociągach. Zamknięto także kilka ulic.