Kradzież tożsamości na skalę przemysłową

Persson przyznaje też, że ogromny problem stanowią kradzieże tożsamości. Grupy kryminalne rekrutują niekarane osoby, które nie mają zamiaru osiedlać się w Szwecji, ale których dane wykorzystywane są właśnie tutaj. Ściągają też do Szwecji siłę roboczą. Pomagają taki ludziom zarejestrować się w ewidencji ludności, otworzyć konto bankowe i zdobyć fałszywe zaświadczenie o pracy. Osoby te potem opuszczają Szwecję, jednak przejęcie ich danych umożliwia przestępcom zakładanie spółek, wystawianie faktur za fikcyjne usługi, otrzymywanie wynagrodzenia i świadczeń.

W tym kontekście Sara Persson wymienia również raport policji z 2023 r. o rosyjskojęzycznych gangach (z członkami z byłego ZSRR), które operują w Szwecji.

Osobom, które przebywają w Szwecji nielegalnie, umożliwiają zamieszkanie i pracę na fałszywych papierach (lub załatwiają fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu) czy ślub dla pozoru. Ale kryminalne grupy skłaniają też obywateli UE, by za opłatą pojechali do Szwecji, zarejestrowali się w ewidencji ludności, zdobyli numer identyfikacyjny, otworzyli tu konto i zawarli fikcyjne małżeństwo z obywatelem trzeciego kraju. Przedsięwzięcia takie umożliwiają gangsterom „uzyskanie różnych administracyjnych narzędzi, które zapewniają dostęp do cudzych tożsamości, którymi posługują się w dalszej przestępczości”. Osoby, które przybyły do królestwa ze wsparciem gangów, mogą być też wykorzystywane zarówno do pracy na czarno, jak i jako „słupy” (figuranci) w firmach.

Ludzie, których tożsamość siatki wykorzystują, są najczęściej na rosyjskojęzyczni. W trakcie specjalnej operacji przeciwko zorganizowanej przestępczości każdego tygodnia przybywało do Szwecji od pięciu do dziesięciu osób, by zawrzeć fikcyjne małżeństwa i przekazać swoje dane do dyspozycji gangsterów.