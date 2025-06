Komisja Europejska stwierdziła, że Bułgaria jest gotowa do przyjęcia euro wraz z początkiem 2026 r. W najnowszym raporcie o konwergencji wskazała, że kraj ten spełnił wszystkie kryteria przyjęcia wspólnej waluty. Uznano również, że bułgarskie ustawodawstwo jest zgodne z wymogami Traktatu i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W ocenie Komisji uwzględniono również dodatkowe czynniki istotne dla integracji i konwergencji gospodarczej, w tym zmiany w bilansie płatniczym oraz integrację rynków produktowych, rynków pracy i rynków finansowych.

Pozytywny raport o konwergencji będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Unii Europejskiej o oficjalnym pozwoleniu na wejście Bułgarii do strefy euro. Decyzja ta powinna już być tylko formalnością.

- Euro jest namacalnym symbolem europejskiej siły i jedności. Dziś Bułgaria jest o krok bliżej do przyjęcia jej jako waluty. Dzięki euro gospodarka Bułgarii stanie się silniejsza dzięki większej wymianie handlowej z partnerami ze strefy euro, bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, dostępowi do finansowania, wysokiej jakości miejscom pracy i realnym dochodom. Bułgaria zajmie należne jej miejsce w kształtowaniu decyzji leżących u podstaw strefy euro. Gratulacje, Bułgaria! - stwierdziła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

- Euro przyniesie wymierne korzyści bułgarskim obywatelom i przedsiębiorstwom: stabilne ceny, niższe koszty transakcji, chronione oszczędności, większe inwestycje i zwiększony handel. Oczywiście euro to coś więcej niż waluta. Po tym, jak Bułgaria stała się pełnoprawnym członkiem strefy Schengen na początku tego roku, przybliża ona Bułgarię do serca Europy. Pomyślna integracja Bułgarii ze strefą euro będzie wymagała kontynuowania zdecydowanych polityk mających na celu wzmocnienie konkurencyjności i odporności bułgarskiej gospodarki – powiedział natomiast Valdis Dombrovskis, unijny komisarz do spraw gospodarki i wydajności oraz wdrażania i upraszczania.

Jaka jest sytuacja gospodarcza Bułgarii?

Bułgaria spełniła m.in. warunek przyjęcia do strefy euro dotyczący stabilności cenowej. Średnia inflacja z 12 miesięcy do kwietnia 2025 r. wyniosła tam 2,7 proc., czyli była niższa od wartości referencyjnej wynoszącej 2,8 proc. Bułgaria nie ma też problemu ani z nadmiernym długiem, ani z deficytem budżetowym. Jej deficyt finansów publicznych wyniósł w 2024 r. 3 proc. PKB. Dług publiczny sięgał wtedy zaledwie 24,1 proc. PKB. Kraj od 2020 r. uczestniczy w mechanizmie kursowym ERM 2, wiążącym jego narodową walutę (lewę) z euro. Wcześniej przez wiele lat lewa bułgarska i tak była powiązana kursowo z euro.