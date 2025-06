Poszerzenie zakresu skargi

MS proponuje też umożliwienie stronom kierowanie skarg na przewlekłość także na etapie postępowania wykonawczego oraz w sprawach w przedmiocie wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu, prokuratorowi, a także asesorom sędziowskim i prokuratorskim.

– Rozszerzenie zakresu stosowania skargi na przewlekłość, również na postępowania wykonawcze, jest korzystne, ponieważ obecnie jest to jedyny skuteczny mechanizm, który może prowadzić do przyspieszenia działań sądu i wymuszenia sprawniejszego działania organów odpowiedzialnych za wykonywanie orzeczeń karnych – ocenia mec. Durlej-Piotrowska, dodając, że również rozszerzenie prawa do wniesienia skargi na przewlekłość w sprawach dotyczących zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów jest krokiem w dobrym kierunku.

– Celem tej zmiany jest zagwarantowanie, że także osoby pełniące funkcje publiczne w wymiarze sprawiedliwości mają zapewnioną możliwość dochodzenia prawa do rzetelnego i terminowego rozpatrzenia sprawy, podobnie jak pozostali uczestnicy postępowań sądowych i przygotowawczych. Osoby te, w przeciwieństwie do innych obywateli, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Wydłużające się procedury w tym zakresie mogą więc naruszać ich konstytucyjne i międzynarodowe prawo do sprawiedliwego procesu, jak również innych osób, które zostały dotknięte działaniami sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów oraz asesorów prokuratury – zauważa ekspertka.

9495 skarg tyle skarg na przewlekłość postępowania wpłynęło w 2024 roku

Mniej formalizmów

Planowane nowelizacja przewiduje również uproszenie procedur. Przede wszystkim strony, które nie są reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika, będą musiały być pouczone przez sąd o prawie do wniesienia skargi oraz o związanych z tym wymogach formalnych. A te mają się również zmniejszyć. Planowana jest bowiem rezygnacja z konieczności przytoczenia przez skarżącego okoliczności uzasadniających żądanie. Zniknie także sankcja w postaci odrzucenia skargi tylko z powodu braków formalnych.