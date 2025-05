Sprawca zabójstwa, po tym jak został zatrzymany, miał krzyczeć: „Wolna, wolna Palestyna” – informuje waszyngtońska policja.

Zabójstwo pracowników ambasady Izraela w Waszyngtonie. Sprawcą - 30-letni mieszkaniec Chicago

Ofiary ataku – mężczyzna i kobieta, którzy, jak donoszą media, byli zaręczeni – zginęli, gdy opuszczali Muzeum Żydowskie w Waszyngtonie po imprezie, która się tam odbywała. 30-letni napastnik podszedł do czterech osób wychodzących z budynku muzeum i otworzył do nich ogień – poinformowała komendant stołecznej policji Pamela Smith na konferencji prasowej. Napastnik został zidentyfikowany jako Elias Rodriguez, mieszkaniec Chicago.

Sprawca miał wcześniej być widziany w pobliżu muzeum. Po zabójstwie wszedł do budynku, gdzie został zatrzymany przez ochroniarzy – poinformowała Smith.

Po zatrzymaniu mężczyzna miał krzyczeć: „Wolna, wolna Palestyna”, co wskazywałoby, że atak był motywowany sprzeciwem wobec polityki Izraela w stosunku do Palestyńczyków. W palestyńskiej Strefie Gazy trwa od ponad dwóch lat operacja odwetowa Izraela po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1200 osób, w odwetowej operacji Izraela zginęło już ponad 50 tys. osób. Większość z nich – jak podaje strona palestyńska – stanowią cywile, w tym kobiety i dzieci.