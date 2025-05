Izraelscy żołnierze Foto: REUTERS/Amir Cohen

Oblężenie Strefy Gazy. Izrael bombarduje palestyńską enklawę

Tymczasem w Strefie Gazy z rąk izraelskiego wojska wciąż giną cywile, w tym dzieci. W ciągu ostatniej doby, według danych palestyńskich, zginęło 82 Palestyńczyków. Z doniesień wynika, że najmłodsza z ofiar miała kilka dni. Na nagraniach m.in. z Chan Junus i Gazy widać ciała kilkuletnich dzieci, które zginęły w bombardowaniach przeprowadzonych przez IDF.

Palestyńczycy w Strefie Gazy cierpią też z powodu głodu. Ponad dwa miesiące temu Izrael całkowicie odciął palestyńską enklawę od pomocy z zewnątrz, blokując transporty żywności, wody, leków i środków medycznych oraz paliwa. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady zagrozili nałożeniem sankcji na Izrael, jeśli ten nie przerwie wznowionej ofensywy wojskowej w Strefie Gazy i nie zniesie ograniczeń w dostawach pomocy humanitarnej do enklawy. Izrael zgodził się na wpuszczenie ograniczonej pomocy - w oficjalnym komunikacie zapowiedział przepuszczenie „podstawowej ilości żywności”, co miałoby sprawić, że „nie dojdzie do kryzysu głodu”. W środę izraelscy aktywiści próbowali zablokować wjazd ciężarówek z pomocą humanitarną do Gazy.

Gaza, palestyńskie dzieci czekają na posiłek od organizacji pomocowej Sokar Charity Kitchen, której przedstawiciele ogłosili, że zapasy się skończyły z powodu izraelskiej blokady Foto: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Co z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy?

Władze izraelskie podały, że w poniedziałek Izrael wpuścił na teren Strefy Gazy kilka ciężarówek z pomocą humanitarną z ONZ, a we wtorek kilkadziesiąt. Pojazdy miały przewozić m.in. mąkę oraz pokarm dla niemowląt. Pojawiają się doniesienia, że pomoc nie dotarła do potrzebujących. Według Palestyńczyków, w poniedziałkowym transporcie nie było żywności. - Dziś jeden z naszych zespołów czekał kilka godzin na zielone światło od Izraelczyków, by (...) móc odebrać dostawę żywności. Niestety, nie udało się mu sprowadzić tych zapasów do naszego magazynu - powiedział we wtorek cytowany przez AFP rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric.